Bursa'da kantinden tatlı yiyen sekiz öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa’da bir ortaokulda kantinden alınan profiterolü yiyen sekiz öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı; durumları iyi olan öğrenciler için velilerin “son kullanma tarihi geçmiş ürün” iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Bursa'da okul kantininde satılan profiterolü yiyen sekiz öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'ndeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.

İddiaya göre; okul kantininde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı. Öğretmenler, durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.

Sekiz öğrenci, ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken; veliler, tatlıların son kullanma tarihinin geçtiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

