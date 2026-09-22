Bursa’da kaybolan 10 yaşındaki çocuk 9 saat sonra oyun oynarken bulundu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün öğleden sonra evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 10 yaşındaki Kerim D., yaklaşık 9 saat süren arama çalışmalarının ardından evinin yakınlarında oyun oynarken bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, gece saatlerinde ailesine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Kerim D., yaklaşık 9 saat sonra evinin yakınlarında oyun oynarken bulundu.
Sinanbey Mahallesi'nde Askerlik Şubesi civarındaki evinden dün saat 15.00 sıralarında çıkan Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim D., tekrar eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramaya başladı.
Sonuç alamayan ailenin kayıp ihbarı sonrası polis ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Yapılan aramalar sonucu Kerim D., 9 saat sonra evinin yakınlarında oyun oynarken bulundu.
Çocuk, gece saatlerinde ailesine teslim edildi. Kerim D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.