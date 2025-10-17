  1. Ekonomim
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ciple kafa kafaya çarpışan otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, olay yerinden kaçan cip sürücüsü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Gümüştepe-Demirci Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücülerinin kimliklerinin belirlenemediği kazada, cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü yaralandı, araç ise alev aldı. Cipin sürücüsünün kaza yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.

Bursa'da korkunç kaza: Ciple çarpışan otomobil alev topuna döndü - Resim : 1Kaçan cip sürücü yakalanarak gözaltına alındı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan cip sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Öte yandan otomobilin yandığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

