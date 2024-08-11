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Bursa'da korkutan orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesi televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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Bursa'da korkutan orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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Korkutan yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye ekipler sevk edildi

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterin de müdahale ettiği yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri destek veriyor. Mudanya sahilinden su alan helikopter, vatandaşlar tarafından da görüntülendi.

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