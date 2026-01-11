Bursa'da lodos duvarı devirdi, 10 araç altında kaldı



Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi 1. Asil Sokak’ta lodosun etkisiyle duvar çöktü. Boş alana park edilen 10 aracın üzerine düşen duvar, araçlarda maddi hasara yol açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.



Muharrem Akaya, "Evden çıktığımda kapıyı kapatmamla duvarın çökmesi bir oldu. Arabaları görünce içinde biri var mı diye hemen koştum. ‘Sesimi duyan var mı, kimse var mı?’ diye bağırdım. Ses gelmeyince kursa yetişmek için gitmek zorunda kaldım, sonrasında kurstan döndüğümde belediye ekiplerinin çalışmalarını gördüm" dedi.



Duvarın çöktüğü sırada aracının içinde bulunan Şener Akbulut ise büyük korku yaşadığını belirterek, "Duvar çöktüğünde arabamın içindeydim. Hemen aşağı indim. Neyse ki yaralanmadım fakat arabamda maddi hasar oluştu. Çok korktuk, deprem oluyor sandım. Büyük bir gürültüyle üzerime geldi" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, lodos nedeniyle riskli yapı ve duvarlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.