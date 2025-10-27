  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bursa’da lodos hayatı olumsuz etkiledi: Otomobilin üzerine ağaç devrildi (Video)
Takip Et

Bursa’da lodos hayatı olumsuz etkiledi: Otomobilin üzerine ağaç devrildi (Video)

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren başlayan lodos kenti olumsuz etkiledi. Saatte 45 kilometre hıza ulaşan lodosta araçların üzerine düşen tuğla ve ağaçlar hasar bıraktı. Bir otomobilin üzerine devrilen ağaç güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa’da lodos hayatı olumsuz etkiledi: Otomobilin üzerine ağaç devrildi (Video)
Takip Et

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos kenti olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı zaman zaman 45 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar, ağaçları devirip çöp konteynerlerini yola sürükledi.

Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerindeki bir inşaattan park halindeki bir minibüsün üzerine alçı tuğlalar düştü. Osmangazi ilçesinde ise Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde park halinde olan bir otomobilin üzerine şiddetli lodos nedeniyle ağaç devrildi.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetinin artarak devam etmesi bekleniyor.

THY uçağında bomba şakası panik yarattı: Yolcu uçaktan indirildiTHY uçağında bomba şakası panik yarattı: Yolcu uçaktan indirildiGündem
Kapalıçarşı kol kesiyor, atölyeler kapanıyor!Kapalıçarşı kol kesiyor, atölyeler kapanıyor!Altın Haberleri
Mevduat faizlerinde düşüş! 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu? İşte oranlarMevduat faizlerinde düşüş! 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu? İşte oranlarEkonomi
TFF: 152 hakemin aktif şekilde bahis oynadığı tespit edildiTFF: 152 hakemin aktif şekilde bahis oynadığı tespit edildiSpor

 

Gündem
Minguzzi ailesini tehdit eden sanık hakkında istenen ceza belli oldu
Minguzzi ailesini tehdit eden sanık hakkında istenen ceza belli oldu
Almanya: Türkiye, birçok siyasi konuda muhatap olarak önemli rol oynuyor
Almanya: Türkiye, birçok siyasi konuda muhatap olarak önemli rol oynuyor
İBB’de veri sızıntısı soruşturması: 6 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
İBB’de veri sızıntısı soruşturması: 6 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da: Gündem Eurofighter
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da
Papa Leo, Türkiye'ye geliyor: Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek
Papa Leo, Türkiye'ye geliyor: Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'a gidecek