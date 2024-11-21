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Bursa'da lodosun etkisiyle yerinden çıkan tahliye borusu bir kişiyi yaraladı

Bursa'da etkili olan şiddetli lodosun sebep olduğu rüzgarla, bir iş merkezinin duvarından düşen yağmur suyu tahliye borusu parçalarının isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Bursa'da lodosun etkisiyle yerinden çıkan tahliye borusu bir kişiyi yaraladı
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Kent merkezinde dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren ve yer yer hızını artıran lodos nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki 4 katlı bir binanın duvarındaki yağmur suyu tahliye borusu yerinden çıktı.

Rüzgarın etkisiyle savrulan plastik boru parçaları, yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Albayrak'ın (63) üzerine düştü.

Başından yaralanarak yere yığılan Albayrak için çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Etrafa saçılan boru parçaları ise belediye temizlik ekiplerince toplandı.

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