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Bursa'da madende facia! Acı haber geldi

Bursa Orhaneli'de kömür madeninde patlatma sonrası kayan kaya parçalarının altında kalan patlatma sorumlusu Murat Özdoğan hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Bursa'da madende facia! Acı haber geldi
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Gümüşler Mahallesi'ndeki kömür madeni sahasında, madenin patlatma sorumlusu Murat Özdoğan (44) tarafından patlatma işlemi yapıldı.

Patlatmanın ardından işlemi gerçekleştirdiği alana giden Özdoğan, bu sırada kaya parçalarından oluşan yığının kaymasıyla bunların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, Murat Özdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özdoğan'ın cesedinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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