  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Bursa'da metro duvarına çarpan otomobilde 3 kişi öldü
Takip Et

Bursa'da metro duvarına çarpan otomobilde 3 kişi öldü

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, metro hattının duvarına çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Mehmet Necip Sinan (36) idaresindeki 34 TR 935 plakalı otomobil, Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak önce Bursaray'ın demir bariyerine ardından alt geçit duvarına çarptı.

Sürücü Sinan ile beraberindeki Furkan Şenbağ (29), Hasan Hüseyin Acar (38) ve Onur Kapıkıran (40) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Sinan, Şenbağ ve Acar'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kapıkıran ise ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan araç parçalarının yola saçılması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandı.

Bursa’da bariyerlere saplanan otomobil asılı kaldı

Kaza Haberleri

Bursa’da bariyerlere saplanan otomobil asılı kaldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
kaza