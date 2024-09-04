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Bursa’da okul servis fiyatlarına yüzde 46 zam: En yakın mesafe bin 600, en uzak mesafe 3 bin 50 TL

Bursa'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı için okul servisi fiyatları belli oldu. Yüzde 46 zam yapılan tarifelerde en yakın hat bin 600 lira, en uzun hat ise 3 bin 50 lira olarak açıklanırken, rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise öğrencilerin ayrıca 800 lira ek ücret ödeyeceği ifade edildi.

Haber Merkezi
İHA
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Bursa’da okul servis fiyatlarına yüzde 46 zam: En yakın mesafe bin 600, en uzak mesafe 3 bin 50 TL
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Bursa'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine, yüzde 46 aralığında zam yapıldı. Gelen ara zamdan sonra, 0-1 kilometre arası olan güzergah bin 600, 0-3 kilometre olan güzergah bin 750 lira, 3-5 kilometre olan güzergah bin 950, 5-7 kilometre güzergah 2 bin 150 lira, en uzak mesafe olan 19-21 kilometre 3 bin 50 lira olarak açıklandı. Ayrıca rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise 500 lira olan rehber öğretmen fiyatı ise 800 lira olarak açıklandı.

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