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Bursa'da orman yangını: Alevler nedeniyle bir mahalle tahliye edildi

Bursa'’da başlayan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim yerine yakınlaşması nedeniyle Girencik Mahallesi'nde tahliye başlatıldı.

Haber Merkezi
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Bursa'da orman yangını: Alevler nedeniyle bir mahalle tahliye edildi
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Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yörükler ve Girencik mahalleleri arasında anızdan çıkan yangın, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Mahallede tahliyeler başlatıldı

Alevlerin yerleşim yerini tehdit etmesi sebebiyle yaklaşık 100 nüfuslu Girencik Mahallesi'nde yaşayanlar AFAD koordinasyonunda tahliye ediliyor.

Alevler evlere kadar dayandı

Bu arada evlerden birinin bahçesindeki keresteleri tutuşturan alevler, ekiplerin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

5 helikopter, 44 araç ve 132 personel görev yapıyor

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını 5 helikopter, 44 araç ve 132 personelle söndürmeye çalışıyor.

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