Bursa'da orman yangını: Alevler nedeniyle bir mahalle tahliye edildi
Bursa'’da başlayan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim yerine yakınlaşması nedeniyle Girencik Mahallesi'nde tahliye başlatıldı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yörükler ve Girencik mahalleleri arasında anızdan çıkan yangın, yakındaki ormanlık alana sıçradı.
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Mahallede tahliyeler başlatıldı
Alevlerin yerleşim yerini tehdit etmesi sebebiyle yaklaşık 100 nüfuslu Girencik Mahallesi'nde yaşayanlar AFAD koordinasyonunda tahliye ediliyor.
Alevler evlere kadar dayandı
Bu arada evlerden birinin bahçesindeki keresteleri tutuşturan alevler, ekiplerin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.
5 helikopter, 44 araç ve 132 personel görev yapıyor
Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını 5 helikopter, 44 araç ve 132 personelle söndürmeye çalışıyor.