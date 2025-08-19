Bursa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde orman yangını çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı

Yangın, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, çevrede yaşayan vatandaşlar da tedirgin anlar yaşadı.