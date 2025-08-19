  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bursa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

Bursa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy mevkiinde öğle saatlerinde aniden bir orman yangını başladı. Şiddetli rüzgarın alevleri körüklemesiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde orman yangını çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı

Yangın, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, çevrede yaşayan vatandaşlar da tedirgin anlar yaşadı.

Siirt’te klima satışları zirve yaptı: Taleplere yetişilemiyorSiirt’te klima satışları zirve yaptı: Taleplere yetişilemiyorEkonomi

 

Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındıMuhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındıGündem

 

Gündem
‘Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi
‘Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’den "AK Parti’ye geçiyor" iddialarına suç duyurusu
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’den "AK Parti’ye geçiyor" iddialarına suç duyurusu
Söke Belediye Meclisi'nde CHP'den 5 kişi istifa etti: İki meclis üyesi AK Parti'ye katıldı
Söke Belediye Meclisi'nde CHP'den 5 kişi istifa etti: İki meclis üyesi AK Parti'ye katıldı
Sanatçı Müjdat Gezen'e soruşturma! Emniyete ifadeye çağrıldı
Sanatçı Müjdat Gezen'e soruşturma! Emniyete ifadeye çağrıldı
Memurlar Hakem Heyeti’ne seslendi: Papua Yeni Gine Kinası’yla zam verin!
Memurlar Hakem Heyeti’ne seslendi: Papua Yeni Gine Kinası’yla zam verin!
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu