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Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi
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Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor. Kınık Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan ilk müdahale aracı ve arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına, havadan da 1 helikopterle destek veriliyor.

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