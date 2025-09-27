  1. Ekonomim
  Bursa'da orman yangını: Kısmen kontrol altına alındı
Bursa'da orman yangını: Kısmen kontrol altına alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Bursa'da orman yangını: Kısmen kontrol altına alındı
Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personelle müdahale edilen yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

