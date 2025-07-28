Bursa'da ormanı yakan kundakçı tutuklandı

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolunda çıkan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Terör örgütü FETÖ'den ihraç edildiği öğrenilen Ufuk Aytekin ifadesinde, "Bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar parkına giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını" söyledi.

Bakan Tunç: Şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince, “Kasten Orman Yakma” suçundan tutuklanmıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kasten Orman Yakma” suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Geçmişinde FETÖ bağlantısı var

Valilik, şüphelinin geçmişinde FETÖ bağlantısı olduğunu bildirmişti. Sabotaj şüphelisinin 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu öğrenildi. Söz konusu şüpheli hakkında astsubay olarak görev yaptığı sırada FETÖ'ye üye olmaktan hakkında işlem yapıldı. Mahkemeye çıkarılan Ufuk A. isimli şüpheliye 5 yıl hapis cezası da verildi. Ancak bu cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Benzin alırken görüntüsü ortaya çıktı

Psikiyatri kaydı olduğu da belirtilen şüphelinin akaryakıt istasyonunda benzin alırken görüntüsü ortaya çıktı. Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kamyonet ile petrol istasyonuna gelen şüphelinin önce marketin önünden beş litrelik su şişelerini alarak içlerindeki suları saksıdaki çiçeklere döktü.

Daha sonra pompaya geçen şüpheli iki adet pet şişeye doldurttuğu benzini kamyonetin kasasına koyarak benzinlikten ayrıldı.