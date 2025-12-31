Bursa’da sahte ilaç operasyonu: 246 bin 546 ürün ele geçirildi
Bursa’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda farklı markalara ait 246 bin 546 sahte etiketli ilaç ile çok sayıda ürün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 246 bin 546 sahte etiketli ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şubesi Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte etiketli ilaç bulunduğunu belirlediği adrese operasyon düzenledi.
Polis, operasyonda farklı markalara ait sahte etiketli 246 bin 546 ilaç, 1294 farklı markaya ait enerji içeceği ve 120 kutu macun ele geçirdi.
Operasyonda şüpheli Y.A. yakalandı. Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.