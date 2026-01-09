  1. Ekonomim
Bursa'da şiddetli lodos: Çöken duvarın altında kalan genç hayatını kaybetti

Bursa’nın Kestel ilçesinde lodosun etkisiyle metruk bir binanın bahçe duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 24 yaşındaki Suriye uyruklu Abdurrahman Neddef, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde lodos nedeniyle üzerine metruk binanın bahçe duvarı çöken kişi yaşamını yitirdi.

Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde fırtına nedeniyle metruk bir binanın bahçe duvarı çöktü.

Bu sırada binanın yanından geçen 24 yaşındaki Suriye uyruklu Abdurrahman Neddef molozların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdurrahman Neddef'in hayatını kaybettiği belirlendi.

