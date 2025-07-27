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Bursa'da yangına su taşıyan tanker devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Bursa’da orman yangınına su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Bursa'da yangına su taşıyan tanker devrildi: 1 ölü 2 yaralı
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Bir firmaya ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BNL 163 plakalı su tankeri, yangın bölgesine su taşırken Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada araçta bulunan ve ağır yaralanan iki kişi, bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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