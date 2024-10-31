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Bursa'da yasa dışı saka kuşu ticareti: 2.5 milyon TL ceza kesildi

Bursa’da yasa dışı saka kuşu ticareti yapan bir kişiye 2 milyon 500 bin lira idari para cezası kesildi. Operasyonda ele geçirilen 500 saka kuşu ise doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Haber Merkezi
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Bursa'da yasa dışı saka kuşu ticareti: 2.5 milyon TL ceza kesildi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Bursa’da yasa dışı saka kuşu ticareti yapan bir kişiye 2 milyon 500 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Saka kuşları doğal yaşamına geri bırakıldı

DKMP ekiplerinin, gelen bir ihbar üzerine harekete geçtiğini belirten Çokçetin, yasa dışı yollarla ticareti yapılmak istenen 500 saka kuşuna el konulduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çokçetin, “Yasa dışı saka kuşu ticaretine geçit vermiyoruz. El konulan saka kuşları doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı” ifadelerini kullandı.

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