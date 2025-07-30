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Bursa'daki büyük yangından şaşırtan görüntü! Etrafındaki her yer yandı, nektarin bahçesi zarar görmedi (Video)

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında 26 Temmuz'da çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangınında, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan 48 dönümlük nektarin bahçesi, etrafı küle dönen bölgede yeşil kaldı. Bahçe sahiplerinden Hamdi Ülgen, "Biz burayı devamlı suladığımız için kurtardı bizi. Yanar diye korktuk, burada çok büyük alevler vardı" dedi.

Haber Merkezi
AA
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Bursa'daki büyük yangından şaşırtan görüntü! Etrafındaki her yer yandı, nektarin bahçesi zarar görmedi (Video)
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Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasındaki bölgede 26 Temmuz'da çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yangında ormanlık alandaki 48 dönümlük nektarin bahçesi alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Bursa'daki büyük yangından şaşırtan görüntü! Etrafındaki her yer yandı, nektarin bahçesi zarar görmedi (Video) - Resim : 1Nektarin bahçesi, etrafı küle dönen bölgede yeşil kaldı.

"Yanmadığını görünce köy olarak şaşırdık"

Bahçenin 24 dönümlük kısmının sahiplerinden Karahıdır Mahallesi sakinlerinden Hamdi Ülgen, yangın günü traktörlerin arkalarına bağladıkları su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Bursa'daki büyük yangından şaşırtan görüntü! Etrafındaki her yer yandı, nektarin bahçesi zarar görmedi (Video) - Resim : 2

Ülgen, yangında etrafı küle dönen bölgedeki nektarin bahçesinin zarar görmediğini anlatarak, bahçenin zeminindeki kuru otları zamanında temizlediklerini, bunun da yangının sıçramamasında etkili olduğunu ifade etti.

Bursa'daki büyük yangından şaşırtan görüntü! Etrafındaki her yer yandı, nektarin bahçesi zarar görmedi (Video) - Resim : 3

Bahçenin diğer kısmının da arkadaşı Halil Kiraz'a ait olduğunu, orasının da zarar görmediğini belirten Ülgen, "Biz burayı devamlı suladığımız için kurtardı bizi. Yanar diye korktuk, burada çok büyük alevler vardı." dedi.

Bursa'daki büyük yangından şaşırtan görüntü! Etrafındaki her yer yandı, nektarin bahçesi zarar görmedi (Video) - Resim : 4

Ülgen, yangında bahçenin küle döndüğünü düşündüklerini vurgulayarak, "Biz, burası için yanmıştır diye düşündük. Her yeri duman kapladı. Kıvılcımlar tepemizde uçuyordu. Yanmadığını görünce köy olarak şaşırdık. Allah'ın hikmeti, verilmiş sadakamız varmış. Hatta arkadaşlarımız 'kalbiniz temizmiş, sizin yer kurtulmuş' dediler. Çok az kıyıdaki ağaçlarda hasar var." ifadesini kullandı.

Bursa'daki büyük yangından şaşırtan görüntü! Etrafındaki her yer yandı, nektarin bahçesi zarar görmedi (Video) - Resim : 5

Sulama sisteminin yangında zarar gördüğünü dile getiren Ülgen, bahçenin yeşil kalması ve ürünlerin zarar görmemesi için bu sistemi bir an önce yenileyeceklerini kaydetti.

Bursa'daki büyük yangından şaşırtan görüntü! Etrafındaki her yer yandı, nektarin bahçesi zarar görmedi (Video) - Resim : 6

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