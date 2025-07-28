  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bursa'daki orman yangını 3. gününde... Duman bulutu gökyüzünü kapladı
Takip Et

Bursa'daki orman yangını 3. gününde... Duman bulutu gökyüzünü kapladı

Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür süren orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Geniş bir alanı kül eden yangının boyutu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Rüzgarsız hava, bölgeyi sis ile kapladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa'daki orman yangını 3. gününde... Duman bulutu gökyüzünü kapladı
Takip Et

Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz’da başlayan orman yangını 3. gününde de devam ediyor.

Yangının boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha net ortaya çıktı. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.

Helikopterler ve yangın söndürme uçakları bölgeye sevk edildi.

Gece boyunca aralıksız çalışan kara ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ancak rüzgarın olmaması nedeniyle yükselen dumanın bölgede adeta sis tabakası oluşturduğu görüldü.

Yangın sonrası geriye kalan duman bulutları, dron ile havadan görüntülendi.

Google'dan 6 Şubat itirafı: Kahramanmaraş depreminde gerekli uyarı yapılmadıGoogle'dan 6 Şubat itirafı: Kahramanmaraş depreminde gerekli uyarı yapılmadıGündem
Meteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu tahminleriMeteoroloji'den rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar artacak mı? İşte hava durumu tahminleriGündem
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...İhtiyaç kredilerinde gerileme başladı! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi

 

Gündem
Market raflarında tehlike: Türk markalı zeytinyağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu
Market raflarında tehlike: Türk markalı zeytinyağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu
Eski tip ehliyetlerde son 3 gün: Yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak
Eski tip ehliyetlerde son üç gün: Yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak
CHP'de istifa depremi: 10 kişi partisinden ayrıldı
CHP'de istifa depremi: 10 kişi partisinden ayrıldı
Ünlü İngiliz komedyen İstanbul’da gözaltına alındı!
Ünlü İngiliz komedyen İstanbul’da gözaltına alındı!
Mustafa Bozbey, Bursa'daki yangınla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı
Mustafa Bozbey, Bursa'daki yangınla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı
İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek tahliye edildi
İSFALT Genel Müdürü etkin pişmanlık kapsamında ifade vererek tahliye edildi