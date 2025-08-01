  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bursa'daki yangında 300 kovan arı telef oldu
Takip Et

Bursa'daki yangında 300 kovan arı telef oldu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınında 300 civarında arı kovanı ile 4 ahırı yanan, 2 evde de kısmi zarar oluşan Karahıdır Mahallesi'nde yaralar sarılıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa'daki yangında 300 kovan arı telef oldu
Takip Et

Gürsu'da 26 Temmuz'da çıkan yangında, Bursa Büyükşehir Belediyesi verilerine göre 680 bin ağaç ve 1370 hektar ormanlık alan yandı. Yangın sırasında risk nedeniyle boşaltılan Karahıdır Mahallesi'nde 2 evde kısmi zarar oluşurken, kovanların yanması ağaçların yanması kadar üzüntüye sebep oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu Belediyesi ile Gürsu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Karahıdır Mahallesi'ni yalnız bırakmadı. Sürekli bölgede olan ekipler, oluşan zararları rapor ediyor, ihtiyaçları belirliyor, acil olanların hızla yerine getirilmesini sağlıyor.

Karahıdır Mahallesi Muhtarı Erol Karakaş, yangının bir gece sürdüğünü ve mahallenin çevresinin adeta ateş çemberi haline geldiğini belirterek, kadınlar ve çocukları dışarı çıkardıklarını erkeklerin yangını söndürmek için mücadele ettiğini söyledi.

Korkup kaçmadıklarını ancak rüzgarın etkisiyle yayılan alevler karşısında çaresiz kaldıklarını anlatan Karakaş, yangının mahalle içine girmeden söndürüldüğünü kaydetti.
Arılar meyve ve sebze üretimi için çok önemli

Yangında 4 ahır ve arıcıların 300'e yakın kovanının yandığını vurgulayan Karakaş, "Daha fazla zarar oluşmaması teselli kaynağımız oldu. Bölgemizde 3 bin civarında meyve yetiştiriciliği yapılıyor. Armut köyüyüz biz, en fazla armut var. Arıcılarımızın zararının giderilmesini ve eski düzen arıcılığa devam etmelerini istiyoruz. Arılar bölgedeki meyve ve sebze üretimi açısından çok önemli" dedi.

Arılar olmazsa verim dörtte bire düşer

Arıcı Osman Bektaş, 15 yıldır arıcılık yaptığını belirterek, köyün üst kısmındaki yerine kadar ulaşan alevlerin bazı zeytin ve incir ağaçlarına zarar verdiğini söyledi.

Yangında 10 kovanının zarar gördüğünü dile getiren Bektaş, "Burada arıcılık önemli. Arılar olmadan yaşam olmayacağı için bizim bölgemizde de arıcılık olmadan meyvecilik olmaz. Arılar döllemediği zaman verim dörtte bire düşer. Benim 10 arı kovanım yandı. Görevliler geldiler yazdılar rapor tuttular. Ne destek verirlerse razıyım. Zeytinlerim, ağaçlarım yandı" diye konuştu.

Bektaş, köyde alevlere gece yakalanan arıların da bir kısmının öldüğünü sözlerine ekledi.

Bakanlık ifşa etti: Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar! İşte o markalar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Sıcaklıklar normale dönecek, yağış etkisini gösterecek: Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Sıcaklıklar normale dönecek, yağış etkisini gösterecek: Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem

 

Gündem
Son dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilere ulaşılmaya çalışıyor
Son dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçilere ulaşılmaya çalışıyor
İBB soruşturmalarında gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi
İBB soruşturmalarında gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi
Bir polis memuru, eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Bir polis memuru, eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 şüpheli yakalandı
70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 şüpheli yakalandı
Kütahya güne iki dakika arayla iki depremle uyandı
Kütahya güne peş peşe depremlerle uyandı
Polis Meslek Yüksekokulları'na 2 bin 500 öğrenci alınacak: İşte başvuru tarihleri
Polis Meslek Yüksekokulları'na 2 bin 500 öğrenci alınacak: İşte başvuru tarihleri