  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3.  Bursalı prodüktörden yapay zeka destekli 'Cumhuriyet Marşı'
Takip Et

 Bursalı prodüktörden yapay zeka destekli 'Cumhuriyet Marşı'

Türkiye'nin geçmişine duyduğu saygı ve geleceğe olan inancı yapay zeka teknolojisiyle birleşti. Bursalı DJ, prodüktör ve radyo programcısı Kemal Nalbant, yapay zeka destekli müzik teknolojileriyle hazırladığı ‘102 Yıldır Cumhuriyet Bizimle’ adlı modern Cumhuriyet Marşı’nı müzikseverlerle buluşturdu.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
 Bursalı prodüktörden yapay zeka destekli 'Cumhuriyet Marşı'
Takip Et

 Bursalı DJ, prodüktör ve radyo programcısı Kemal Nalbant, Cumhuriyet’in asırlık ışığını, yeni neslin enerjisiyle buluşturarak, 102’nci yıla özel yapay zeka desteğiyle marş hazırladı.

Marşın hem söz yazımında hem de düzenlemesinde yapay zekayı, ‘Yardımcı sanat partneri’ olarak kullanan Nalbant, modern Cumhuriyet Marşı’na, ‘102 Yıldır Cumhuriyet Bizimle’ adını verdi. Cumhuriyet değerlerinin çağdaş bir müzikal dille yorumlandığı, epik pop-orkestral tarzda düzenlenen marş, güçlü davullar, yaylılar ve koro vokalleriyle harmanlandı. “Bir çağ bitti, yenisi biziz, gökyüzü bile bizimle diz dize. Ateşten doğan bir milletiz, 102 yıldır Cumhuriyet bizimle” dizeleriyle başlayan marş, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözüyle bitiyor.

 

Marşın klibinde ise Cumhuriyet’in 102 yıllık mirası, Atatürk’ün görüntüleri, modern şehir sahneleri, genç nesil ve koro performansı ile kırmızı-beyaz renkler yer alıyor

Gündem
Erdoğan: Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı bir Türkiye hedefliyoruz
Erdoğan: Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı bir Türkiye hedefliyoruz
Özgür Özel: Yarın iktidarımıza bir gün daha az kalmış olacak
Özel: Yarın iktidarımıza bir gün daha az kalmış olacak
Konya'da 1 öğretmenli, 1 öğrencili okulda 29 Ekim töreni
Konya'da 1 öğretmenli, 1 öğrencili okulda 29 Ekim töreni
Elazığ’da Cumhuriyet coşkusu: Dağcılar Türk bayrağıyla zirveye tırmandı
Elazığ’da Cumhuriyet coşkusu: Dağcılar Türk bayrağıyla zirveye tırmandı
Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra işine son verilmişti: Hüseyin Günay'ın son hamlesi ortaya çıktı
Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra işine son verilmişti: Hüseyin Günay'ın son hamlesi ortaya çıktı
İstanbul Boğazı'nda tekneyle kano çarpıştı: 4 kişi denize düştü
İstanbul Boğazı'nda tekneyle kano çarpıştı: 4 kişi denize düştü