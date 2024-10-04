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Bursalılar dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Bursa’da 6 Ekim pazar günü koşulacak olan ’Eker I Run Koşusu’ için trafiğe kapalı olacak alanlar belli oldu.

İHA
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Bursalılar dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"6 Ekim 2024 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı ve Nilüfer ilçesi Orhaneli Yolu, Lefkoşe Caddesi, Beşevler Kavşağı güzergahında ’Eker I Run Koşusu’ düzenleneceği bildirilmiştir. 6 Ekim 2024 Pazar günü bu güzergahlarda saat 07.00’dan itibaren Nilüfer ilçesi Beşevler Kavşağı - Eker Meydanından başlayacak olan Eker I Run koşusu Lefkoşe Caddesi - Kent Orman Kavşağı - Misi Köy Kavşağı - Gümüştepe Misi Köyü Kavşağı - Nilüfer ilçesi Orhaneli - Keles Yolu Doğancı Jandarma Karakolu yolu Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı ve güzergahlarında, etkinlik bitinceye kadar bağlantı yolları ile cadde ve sokaklar arası araç trafiğine kapatılacaktır. Ancak Beşevler Kavşağı - Lefkoşe Caddesi - Kent Orman Kavşağı - Misi Köy Kavşağı - Gümüştepe Misi Köyü Kavşağı - Nilüfer ilçesi Orhaneli - Keles Yolu Doğancı Jandarma Karakolu yolu şehir merkezine geliş istikametindeki yol trafik dubaları ile bölünerek gidiş - geliş olarak kullanılacaktır. Araç sürücülerinin alternatif saat ve yolları kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

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