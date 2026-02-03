Bursa’nın 2027-2032 afet risk yol haritası hazırlanıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa Belediyeler Birliği öncülüğünde düzenlenen “Bursa İRAP 2027-2032 Afet Risk Azaltma Çalıştayı” Almira Otel’de düzenlendi. Kentin afetlere karşı direncini artırmayı hedefleyen stratejik adımların ele alındığı çalıştayda kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum temsilcileri de hazır bulundu.

Çalıştayda, afetler yaşanmadan önce riskleri azaltmaya odaklanan bütüncül bir planlama anlayışı öne çıktı. Açılışta konuşan Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, afet yönetiminde yeni dönemin temel yaklaşımının “müdahale” değil, risk azaltma ve önleyici planlama olması gerektiğini vurguladı. Afet sonrası yapılan çalışmaların tek başına yeterli olmadığını belirten Yılmaz, bilimsel veriler ışığında hazırlanan uzun vadeli planların hem can hem de ekonomik kayıpları azaltmada kritik rol oynadığını ifade etti.

Bursa’nın sanayi, nüfus ve üretim kapasitesiyle stratejik bir kent olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Güvenli yaşam alanları oluşturmak, altyapıyı güçlendirmek ve afet bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymak zorundayız. Kurumlar arası iş birliğini kalıcı hale getiren bir yapı, kent ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından da hayati önemde” dedi.

AFAD: Afet risk azaltma kalkınmanın parçası

Çalıştayda konuşan AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan ise afet risk azaltmanın yalnızca teknik bir konu değil, küresel ölçekte bir kalkınma ve sürdürülebilirlik meselesi olduğunu vurguladı. Afetlerin ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılmasının ancak önceden yapılan planlama ile mümkün olabileceğini ifade eden Buldan, Türkiye’deki çalışmaların uluslararası çerçevelerle uyumlu şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Çalıştay sonunda, Bursa genelinde afet risklerini azaltmaya yönelik entegre ve kurumsal bir yaklaşımın benimsenmesi konusunda ortak görüş oluştu. Ekim ayında düzenlenecek sentez çalışmasının ardından Afet Risk Raporu oluşturulacak. Yetkililer, hazırlanacak 2027-2032 yol haritasının, kentin afetlere karşı direncini artırırken aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirliği ve yatırım güvenliğini de güçlendireceğini vurguladı.