Bursa'nın 68 yıllık pidecisinde tek tırnaklı eti tespit edildi
Bursa'nın 68 yıllık ünlü pide salonu Acı Dayı'nın ürettiği cantık harcından alınan numunelerde tek tırnaklı eti' tespit edildi. İşletmeden yapılan açıklamada, "Bulguyu ciddiyetle değerlendiriyoruz" dendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güvensiz gıdalar listesine, Bursa'nın ünlü dükkanlarından, 68 yıllık pideci 'Acı Dayı' da girdi.
1959'da faaliyete başlayan Acı Dayı, şehrin en ünlü pide ve cantık salonlarından biri olarak biliniyor.
Acı Dayı'nın cantık harcında kullandığı malzemeden 8 Haziran'da alınan numunede 'tek tırnaklı eti' tespit edildi.
Sonuç, Bakanlığın 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' başlığıyla yayın yapan sayfasında yer aldı.
Bakanlığın internet sitesindeki listede, söz konusu pide salonunun yanı sıra, kentteki farklı işletmelerin köfte ve sucuk ürünlerinde de benzer sonuçlara ulaşıldığı görülüyor.
İşletmeden açıklama geldi
Çiğ cantık harcında tek tırnaklı eti tespit edilen Acı Dayı, yaptığı açıklamada "Bu bulguyu ciddiyetle değerlendiriyor; Bursa kamuoyunda ve müşterilerimizde oluşan kaygı nedeniyle derin üzüntümüzü paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, tedarik ve üretim zincirinin baştan sona yeniden gözden geçirileceği belirtilerek söz konusu idari işleme karşı yargıya başvurulduğu aktarıldı