Bursa'nın geçici belediye başkanı belli oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine başkanvekili seçilene kadar iş ve işlemleri yürütmek üzere Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirildi.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla kurumlara gönderilen yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca, belediye başkanvekili seçilinceye kadar belediye hizmetlerinin yürütülmesi için Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ın görevlendirildiği belirtildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bozbey'in yerine başkanvekili seçimi için 9 Nisan’da toplanacak.
Ne olmuştu?
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 gün önce şafak operasyonuyla gözaltına alındı ve Cumartesi günü hakkında tutuklama kararı verildi.
Bozbey yine 4 Nisan Cumartesi günü İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.