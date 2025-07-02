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Bursa'nın iki ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haber Merkezi
AA
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Bursa'nın iki ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Bursa'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İnegöl'e bağlı Yeni Yörük Mahallesi ve Mustafakemalpaşa'ya bağlı Alacaat Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin İnegöl'deki yangına 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 19 personel, Mustafakemalpaşa'daki yangına ise 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahalesi sürüyor.

Ekiplerin İnegöl'deki yangına 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 19 personel, Mustafakemalpaşa'daki yangına ise 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahalesi sürüyor.

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