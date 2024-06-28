Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın çıktı: 60 dönüm alan küle döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde enerji nakil hattı kopunca ekin tarlalarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekili 60 dönüm buğday tarlaları küle döndü.

Yangın kısa sürede büyüdü

Yangın, İnegöl'ün kırsal Kozluca Mahallesindeki ekin tarlasında meydana geldi. Tarla üzerinden geçen enerji nakil hattı kablosu koptu. Kopan kablodan oluşan ark ekin tarlasında yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu buğday ekili 60 dönüm alan yandı.