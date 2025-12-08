Bütçe görüşmeleri başlıyor: Genel başkanlar partileri adına konuşacak

TBMM’de bu hafta, Genel Kurul’da 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmeleri bugün saat 12:00'de başlıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 1 Aralık’ta tamamlanan bütçe görüşmeleri bir hafta aranın ardından Genel Kurul’a gelecek. Genel Kurul’daki görüşmeler 8-21 Aralık arasında hafta sonları dahil kesintisiz sürecek. Genel Kurul, bütçenin ilk ve son günü saat 12:00'de, resmi tatil günleri dahil diğer günler ise saat 11:00'de toplanacak.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler bugün yapılacak.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 9 turda ele alınacak. Bütçe maratonunun süreceği 8-21 Aralık tarihlerinde TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacak.

Genel Başkanlar partileri adına konuşacak

Bütçe görüşmeleri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunuş konuşmasıyla başlayacak.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partileri adına konuşacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, Yeni Yol Partisi adına Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ve Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ konuşacak.

Ayrıca DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal ve DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar şahsı adına konuşma yapacak.