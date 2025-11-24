  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bütçe görüşmelerinde CHP’li vekilden ESK Müdürü’ne sert çıkış: Et ithalatından para kazanıyor musun?
Takip Et

Bütçe görüşmelerinde CHP’li vekilden ESK Müdürü’ne sert çıkış: Et ithalatından para kazanıyor musun?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmeleri sert tartışmalara sahne oldu. CHP’li İnan Akgün Alp’in Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan’a “Mücahit misin, müteahhit misin?” çıkışı tansiyonu yükseltirken, AK Partili Ejder Açıkkapı ile Alp arasında yaşanan gerginlik araya girilerek güçlükle yatıştırıldı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bütçe görüşmelerinde CHP’li vekilden ESK Müdürü’ne sert çıkış: Et ithalatından para kazanıyor musun?
Takip Et

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifi ve kesin hesaplarını görüşmek üzere toplandı.

"Et ithalatından para kazanıyor musun kazanmıyor musun onu söyle"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan’ın komisyon görüşmelerine katılmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Hangisinin hangi et şirketi varsa onu da söylesin. Et ticaretinden para kazanıyorsa Macaristan devletine vergi veriyorsa onu da söyleyecek.

Mücahit kalk ayağa! Sen Mücahit misin, müteahhit misin söyle! Et ithalatından para kazanıyor musun kazanmıyor musun onu söyle. ‘Genel Müdürüm’ demekle olmaz."

"Senin kafanı koparırım"

Alp’in sözlerinin ardından AK Partili Ejder Açıkkapı ile CHP’li Alp arasında sözlü tartışma yaşandı. Alp, “Senin yüzünden böyle hırsızlar doldu buraya. Bürokrat falan değil, müteahhit o. Senin kafanı koparırım" diye Açıkkapı’nın üzerine yürürken, Açıkkapı da “Artistlik yapıyorsun sen, artiste bak. Otur yerine. Bu iftirayı atan şerefsizdir” diye bağırdı.

Diğer CHP milletvekilleri de “Adamda utanma olmaz mı, et ticareti yapıyor adam”, “Bu adamlar bürokrat olduktan sonra bu ülkede et ithalatı bitmez” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Komisyon Başkanı Muş’un 5 dakika ara vermesi ve diğer milletvekillerinin Alp ve Açıkkapı’yı sakinleştirmesinin ardından komisyonda tansiyon düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komisyonun aldığı karar sürecin önünü açarCumhurbaşkanı Erdoğan: Komisyonun aldığı karar sürecin önünü açarGündem
Birleşik Krallık'ta gündem Mercedesli Türk berberler: Suç ağı mı kuruluyor?Birleşik Krallık'ta gündem Mercedesli Türk berberler: Suç ağı mı kuruluyor?Gündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komisyonun aldığı karar sürecin önünü açar
Komisyonun aldığı karar sürecin önünü açar
TİHEK'ten noterlikte yaş ayrımcılığı yapıldığı gerekçesiyle ceza
TİHEK'ten noterlikte yaş ayrımcılığı yapıldığı gerekçesiyle ceza
Ferdi Tayfur'un kızı duyurdu: Ferdifon'a tedbir koydurduk!
Ferdi Tayfur'un kızı duyurdu: Ferdifon'a tedbir koydurduk!
Birleşik Krallık'ta gündem Mercedesli Türk berberler: Suç ağı mı kuruluyor?
Birleşik Krallık'ta gündem Mercedesli Türk berberler: Suç ağı mı kuruluyor?
İşte Türkiye’nin en soğuk yerleri: Listenin birinci sırasında hangi ilçe var?
İşte Türkiye’nin en soğuk yerleri: Listenin birinci sırasında hangi ilçe var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Osmanlı miraslarını titizlikle korumaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Osmanlı miraslarını titizlikle korumaktadır