Bütçe görüşmelerinde Kürtçe tartışması: Talep olursa kurs açılabilir

TBMM’de süren bütçe görüşmeleri sırasında Kürtçe eğitim konusu yeniden tartışmaya açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda Kürtçe derslere ilişkin eleştirilere yanıt vererek, öğrenci talebinin düşük olması nedeniyle yeni öğretmen normu ihtiyacının ortaya çıkmadığını ifade etti.

"Ek norm açığı görünmedi"

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaşayan dil ve lehçelere yönelik seçmeli ders imkânlarının bulunduğunu belirtti. Kürtçe, Kurmanci ve Zazaki dâhil olmak üzere yaklaşık 30 dil ve lehçenin seçmeli ders olarak sunulduğunu ifade eden Tekin, bu alanlarda öğretmen atamalarının da yapıldığını söyledi.

Bianat'te yer alan habere göre Tekin, öğretmen sayısına ilişkin eleştiriler için ise şu vurguyu yaptı:

Öğrenciler bu dersleri tercih ettikçe norm ihtiyacının oluşacağını ve buna bağlı olarak yeni atamaların yapılacağını belirtti. Mevcut durumda sistemdeki öğretmenlerin ihtiyacı karşıladığını, bu nedenle ek norm açığı görünmediğini savundu.

"Kürtçeye yönelik kursların teşvik edilmesi gerek"

DEM Partili milletvekilleri Beritan Güneş Altın, Salihe Aydeniz, Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve Ömer Faruk Hülakü, öğretmen eksikliği nedeniyle okullarda Kürtçe eğitimin fiilen aksadığını dile getirdi. Vekiller, sahadaki uygulamaların Bakanlığın anlattığı tabloyla örtüşmediğini ifade etti.

Eleştirilere yanıt veren Tekin, okul dışındaki imkânlara dikkat çekti. Kürtçe öğrenmek isteyen herkesin özel öğretim kursu açabileceğini belirten Tekin, bu konuda yasal bir engel bulunmadığını söyledi. Kürtçeye yönelik kursların teşvik edilmesi gerektiğini savunan Tekin, hükümetin Kürtçeye karşı olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediğini vurguladı.

Kürtçe düşmanlığı iddialarını reddetti

Bakan Tekin, Bakanlığın uygulamalarının geçmiş dönemlerle karşılaştırılması gerektiğini belirterek, Kürtçe düşmanlığı iddialarını reddetti. Bu suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Tekin, her koşulda bunu ispatlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Tartışma sırasında söz alan Beritan Güneş Altın ise Diyarbakır’da yakın zamanda bir Kürtçe kursunun kapatıldığını hatırlatarak, uygulamalarla söylemler arasındaki çelişkiye dikkat çekti.