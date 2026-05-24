Butlan kararı ceza davasına delil olacak mı?

Davada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla hapis cezası talep edilirken, mahkûmiyet halinde siyasi yasak ihtimali de tartışılıyor.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin başlayan yargı süreci, verilen “mutlak butlan” kararıyla yeni bir aşamaya geçti. Kurultay sürecinde delegelerin iradesinin usulsüz yöntemlerle yönlendirildiği iddialarıyla başlayan soruşturmalar hem hukuk hem de ceza yargısına taşındı.

Son olarak mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı, CHP yönetimine ilişkin siyasi tartışmaları yeniden alevlendirirken, şimdi dikkatler Temmuz ayında görülecek ceza davasına çevrildi. Çünkü hukuk mahkemesinin kurultayı “yok hükmünde” sayan değerlendirmesinin, ceza mahkemesinde nasıl ele alınacağı kritik önem taşıyor.

Butlan kararı ne anlama geliyor?

Hukuk sisteminde “mutlak butlan”, bir işlemin baştan itibaren hiç doğmamış sayılması anlamına geliyor. CHP kurultayına ilişkin verilen kararın gerekçesinde, kurultay sürecinin “serbest iradeyi sakatlayan usulsüzlükler” nedeniyle hukuken geçersiz hale geldiği değerlendirmesi yapılıyor.

Kararda, kurultay sürecine ilişkin şaibe iddialarının ciddi bulunduğu ve parti yönetiminin oluşumuna ilişkin işlemlerin tartışmalı hale geldiğine de yer veriliyor.

Süreç nasıl başladı?

Kurultayın ardından bazı delegeler ve eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak kurultay sürecinde delegelerin baskı, vaat ve çeşitli menfaat ilişkileriyle yönlendirildiğini iddia etti.

Başvurularda bazı delegelere belediye kadroları, para ve siyasi pozisyon vaat edildiği öne sürüldü. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada çok sayıda delegenin ifadesi alındı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur”, Lütfü Savaş ise “müşteki” sıfatıyla yer aldı.

Özgür Özel ve İmamoğlu dahil çok sayıda isim yargılanıyor

Ceza davasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında dava açıldı.

Dosyada adı geçen isimler arasında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, eski CHP PM üyeleri ve bazı kurultay delegeleri de bulunuyor.

Savcılık, sanıkların kurultay sürecinde delegelerin oy davranışını organize biçimde etkilemeye çalıştığını öne sürüyor.

Özellikle iddianamede, Özgür Özel’in genel başkanlık yarışını kazanmasına giden süreçte bazı delegelerin “blok yönlendirme”, “çıkar ilişkisi” ve “organizasyonel baskı” altında hareket ettiği iddialarına yer veriliyor.

Ne kadar ceza talep ediliyor?

Savcılık, sanıklar hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Söz konusu suçun mahkûmiyetle sonuçlanması halinde siyasi yasak tartışması da gündeme gelebilir. Hukukçulara göre özellikle kesinleşmiş mahkûmiyet kararı verilmesi durumunda, Türk Ceza Kanunu ile Anayasa’daki bazı hükümler kapsamında kamu görevinden yasaklılık ihtimali doğabilir.

Bu nedenle dava yalnızca ceza hukuku açısından değil, CHP’nin gelecekteki siyasi yapısı bakımından da kritik görülüyor.

Temmuz duruşması neden önemli?

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, yeni tanık ifadeleri ve dosyaya giren belgeler nedeniyle Temmuz ayına ertelendi.

Mahkemenin, “itirafçı” olduğu belirtilen bazı isimlerin dinlenmesine karar verdiği öğrenildi. Ayrıca farklı soruşturma dosyalarından gelen belge ve kayıtların da mevcut dava dosyasına eklendiği belirtiliyor.

Temmuz ayında yapılacak duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıklayabileceği ve davanın yeni bir aşamaya geçebileceği değerlendiriliyor.

Butlan kararı ceza dosyasında kullanılabilir mi?

Hukuk çevrelerinde en çok tartışılan konu da bu oldu.

Ceza hukukçularına göre hukuk mahkemesinin verdiği “mutlak butlan” kararı ceza mahkemesi açısından doğrudan bağlayıcı değil. Çünkü ceza mahkemeleri delilleri bağımsız değerlendiriyor.

Ancak uzmanlara göre hukuk mahkemesinin kurultay sürecine ilişkin yaptığı “irade fesadı”, “usulsüzlük”, “delegelerin etkilenmesi” gibi tespitler ceza dosyasında önemli bir destekleyici unsur olarak kullanılabilir.

Bu nedenle savcılığın, butlan kararını doğrudan olmasa da dosyada “kanaat güçlendirici” bir unsur olarak mahkemeye sunabileceği belirtiliyor.

Sanık avukatları ise butlan kararının henüz kesinleşmediğini ve üst yargı süreçlerinin devam ettiğini savunarak, hukuk mahkemesi kararlarının ceza yargılamasına otomatik etki etmeyeceğini ifade ediyor.

CHP’de kritik yaz

Hem butlan kararına ilişkin üst mahkeme süreci hem de Temmuz ayında görülecek ceza davası nedeniyle CHP açısından kritik bir yaz dönemi yaşanıyor.

Parti yönetimi, kurultayın meşru olduğunu ve tüm süreçlerin hukuka uygun yürütüldüğünü savunurken; dava sürecini başlatan isimler ise yargının “şaibe iddialarını ciddiye aldığını” öne sürüyor.

Özellikle Özgür Özel hakkında yürütülen süreç, yalnızca hukuki değil siyasi sonuçları bakımından da dikkatle izleniyor. Temmuz ayında görülecek dava, hem CHP yönetiminin geleceği hem de Türk siyasetindeki dengeler açısından belirleyici gelişmelere sahne olabilir.