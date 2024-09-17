Bütün gece plan mı yaptılar! Yeni iddia: Narin bir gün önce ‘gördü’ ertesi gün öldürüldü

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili sır perdesi henüz aralanamadı. En son Narin’in yengesi ve kuzenleri gözaltına alınmıştı. Onların ifadeleri veya itiraflarıyla soruşturmanın yeni bir boyut kazanabileceği değerlendiriliyor.

Yasak ilişkiler ağı

Bu süreç devam ederken Narin’in katledilmesine dair yeni bir senaryo daha ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan bu senaryoya göre Narin, aslında ‘görmemesi gereken şeyi’ 20 Ağustos’ta görmüştü. Bu da amca, anne ve yengenin de dahil olduğu yasak bir ilişki ağıydı. Narin her şeyden habersiz geldiği evlerinin yanındaki ahırda böyle bir ilişkiye şahit oldu.

Köyde kimse yoktu

Narin’in bu duruma şahit olmasından dolayı onun bir cinayetle yok edilmesi planlandı. Cinayet günü de 21 Ağustos olarak belirlendi. Baba Arif Güran o gün düğün davetiyesi dağıtmak için Batman’a, ailenin diğer üyeleri de civardaki başka bölgelere gitmişti. Anne evdeydi. Ailenin Malatya’dan gelen oğlu Enes de evde uyuyordu. Narin ise kuzenleriyle birlikte kursa gitmişti. Giderken de saat 14.00’da büyük amcasının evine uğrayıp kuzenlerini sormuştu. Dönüşte okulun güvenlik kamerasına en son 15.15’te takıldı.

Sessiz ve organize

İddiaya göre Narin, amca Salim’in merkezinde olduğu bir organizasyonla katledildi. Cinayet yeri olarak ahır seçilmişti. Bu cinayetin ardından da cesedin saklanması ve delillerin yok edilmesi süreci başlatıldı. Bu süreçte tüm aile işbirliği halinde çeşitli roller üstlendi. Aramaların yanlış yönlendirilmesi, yalan ifadeler, elektrik kesintileri ve diğer müdahalelerle Narin’i arama süreci akamete uğratılmaya çalışıldı.

Abinin ‘16.30’ çelişkisi

Soruşturmada Narin’in aile üyelerine “Suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek” suçlaması yöneltiliyor. Bunun gerekçelerinden biri Narin’i bulmaya çalışan ekiplere yanlış bilgi vererek süreci yönlendirmeye çalışmaları gösteriliyor. Bu kapsamda bazı sanıklar neden ve nasıl yanlış bilgi verdiklerini itiraf etmişti.

Abi Enes Güran da Narin aranırken jandarmaya “bilgi sahibi” sıfatıyla iki kez bilgi vermiş. 24 ve 25 Ağustos’ta jandarmayla görüşen Enes, bu iki görüşmede de “Narin’i 16.30’da aramaya başladık” demiş. Ancak savcılık ifadesinde Narin’in kaybolduğunu akşam ezanı okunurken (19.11) fark ettiklerini söyledi. Abiye savcılıkta bu iki çelişki de soruldu, cevap olarak “Narin’in kaybolması ve bulunamamasından duyduğum üzüntüyle vakitleri ve yaşadıklarımı tam olarak hatırlayamadığımdan o şekilde beyanda bulunmuştum” dedi.

18 dakikalık sır perdesi

Narin’in en son görüntüsü, kaybolduğu 21 Ağustos’ta saat 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma kamerasından Nevzat Bahtiyar’ın aracının dere kenarına geliş saati ise 15.40 olarak belirlendi. Narin’in bu 25 dakikalık zaman diliminde kaybolduğu düşünülüyor. Nevzat Bahtiyar’ın cesedi çuvala koyduğunu söylediği evinin önü ile Narin’in bulunduğu nokta ise araçla 7 dakika. 7 dakikalık zamanın yolda harcandığı hesaplandığında, geriye kalan 18 dakikalık süredeki sır perdesi aralanmayı bekliyor.

Abi şikayetçi oldu

Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran dün Diyarbakır Barosu’na başvurarak “Fail ya da faillerin kim olduğuna ve yakınlık derecesine bakılmaksızın, kardeşim Narin’in öldürülmesi ve cenazesinin kaybettirilmesi ile olaya dair bilgi sahibi olup da soruşturma makamlarına gerekli beyanda bulunmayan tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılması ve adaletin sağlanması için Diyarbakır Barosundan hukuki destek talebinde bulunuyorum” dedi.

Diyarbakır Barosu Baran Güran’ı temsilen soruşturma dosyasına dahil oldu.

En yakınları cezaevinde

TUTUKLANANLAR (11 kişi)

* Salim Güran (Amca): Kasten öldürmek

* Yüksel Güran (Anne): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

* Enes Güran (Ağabey): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

* Nevzat Bahtiyar (Komşu- sıva ustası): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

* Ramazan A. (Salim’in işçisi): Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

* Muhammet Kaya (Kuzen): Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

* Birsen Güran (Kuzen): Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

* Maşallah Güran (Yenge): Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

* Mehmet Selim Atasoy (Salim’in işçisi): Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

* Mehmet Şevket Kaya (Halasının eşi): Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

* Fuat Güran (Amca): Suç delillerini yok etmek

Adli kontrol tedbiriyle serbest olanlar (3 kişi)

* Ömer Faruk Güran (Amca)

* Kurtuluş Güran (Amca)

* Melike Güran (Kuzen)

(Suçlamaları: Suç delillerini yok etmek, suçluyu kayırmak)

Son gözaltılar (3 kişi)

* İsa Kaya (Kuzen)

* Şeyma Kaya (Kuzen)

* Hediye Güran (Yenge)-Adliyede