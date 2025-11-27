  1. Ekonomim
‘Büyü bozma’ dolandırıcılığı soruşturmasında 8 tutuklama

Ankara 'da sosyal medya üzerinden 'büyü bozma' ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Instagram üzerinden yayımladıkları ‘büyü bozma’ ilanları aracılığıyla kendileriyle iletişime geçen vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheli, 5 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

'Dini inanç ve duyguları istismar etmek' ile 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarını işledikleri belirlenen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, sevk edildikleri Ankara 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

