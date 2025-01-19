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Büyük Birlik Partisi duyurdu: Suriye'yi ziyaret edeceğiz

Büyük Birlik Partisi heyeti, Türkiye ile Suriye arasındaki diyaloğu ve çözüm odaklı çalışmaları güçlendirmek amacıyla 21 Ocak'ta Şam'a ziyaret gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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Büyük Birlik Partisi duyurdu: Suriye'yi ziyaret edeceğiz
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Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) yapılan açıklamada, heyetin, Türkiye'nin barış ve istikrar hedeflerine katkı sağlamak amacıyla 21 Ocak Salı günü Şam'ı ziyaret edeceği belirtilerek, "Bu ziyaret, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinde karşılıklı diyaloğun ve çözüm odaklı çalışmaların güçlenmesine destek vermek amacı taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin başkanlığındaki heyetin ziyareti kapsamında, bölgedeki insani ve siyasi çalışmaların yerinde değerlendirileceği aktarılan açıklamada, "Devletimizin bu konuda yürüttüğü çalışmalara katkı sunacak temaslar gerçekleştirilecektir. Büyük Birlik Partisi olarak, bölgesel huzur ve kardeşlik için her türlü yapıcı adımı desteklemeye devam edeceğiz." denildi.

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