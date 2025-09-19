  1. Ekonomim
Büyük Birlik Partisi'nden Mabel Matiz hakkında suç duyurusu: Milli ve manevi değerleri korumaya devam edeceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Samet Bağcı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Büyük Birlik Partisi'nden Mabel Matiz hakkında suç duyurusu: Milli ve manevi değerleri korumaya devam edeceğiz
BBP’li Samet Bağcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Birlik Partisi olarak, toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Son dönemde Mabel Matiz adındaki şahıs tarafından yayımlanan şarkıda yer alan açıkça ahlaka aykırı, edebe mugayir ifadeler, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun manevi yapısını tehdit etmektedir.

Aile yapısının korunması geleceğimiz için olmazsa olmaz önceliktir. Bu nedenle, söz konusu içerik hakkında ‘müstehcenlik’ suçu kapsamında hukukçularımız tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Partimiz, toplumun millî ve manevi değerlerini koruma yönündeki kararlılığını her zaman sürdürecektir.”

Ne oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısı hakkında 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişim engeli talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Sanatçı, sosyal medya açıklamasında “Kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum. Bu algı yaratma çabaları arasında, zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevenim varsa her birine yürekten sarılıyorum” dedi.

Ardından İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz hakkında "basın yayın yoluyla müstehcenlik" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

