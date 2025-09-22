Büyük deprem olacak mı? Okan Tüysüz 'Alışılmadık bir durum' diyerek açıkladı

6,1 büyüklüğündeki Balıkesir Sındargı depremin ardından dün gece meydana gelen 4.9 büyüküğündeki ve bugün 12.02'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki iki deprem tedirginlik yaratarak, akıllara 'büyük deprem mi geliyor?' sorusunu getirdi.

Okan Tüysüz: Olağandışı bir durum

NTV yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede meydana gelen 10 bin 50 civarında depremin alışılageldik bir sayı olmadığını söyleyere bulguların üç ihtimali ortaya koydu.

Okan Tüysüz özellikle son olarak Sındırgı'nın güneyindeki depreme dikkat çekerek "Bu alanda ya bizim yüzeyde görmediğimiz bir takım faylar var, ya burada jeotermal olarak sıcak suların bir hareketi var. Ya da magma hareketleri var" açıklamasını yaptı.

"Yeraltı çalışmaları yapılmalı"

Bölgedeki hareketliliğin nedeninin anlaşılabilmesi için ayrıntılı inceleme yapılmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Okan Tüysüz olarak incelenmesi gerektiğini kaydeden Tüysüz, "Yüzeyden yapılan çalışmalarda burada aktif bir fay izlenemiyor. Yeraltı çalışmalarına ihtiyaç var." diye konuştu.

"Daha büyük bir deprem olabalir mi?"

Okan Tüysüz,"Daha büyük deprem beklentisi var mı?" sorusunu da yanıtladı.

Balıkesir bölgesinde 40 gündür artçıların sürdüğüne dikkat çeken Okan Tüysüz, "Olasılıkla bunlar birkaç ay daha devam edecekler. Ancak bölgede büyük deprem yaratacak bir fay olsaydı, bu faylar yüzeye çıkar ve biz bunları belirlerdik." dedi.

Tüysüz, "Beklentimiz büyük bir deprem olmaksızın, bu sarsıntıların devam etmesidir. Burada 6,1'den daha büyük bir deprem ortaya çıkacağı kanaatinde değilim." diyerek vatandaşların yüreğine su serpti.