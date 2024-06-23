Büyük İstanbul Otogarı doldu taştı: Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilinin ardından kente dönüşlerin başlamasıyla İstanbul'da trafikte ve otobüs terminallerinde yoğunluk oluştu. Megakentte yoğunluk yaşanan noktalardan biri de Büyük İstanbul Otogarı oldu. Araçlarıyla yolcu almaya veya bırakmaya gelenler, otogarın bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

"Giriş çıkışlarda sorun yaşıyoruz"

Otobüs şoförü Fikret Akpınar, "Bugün otogar çok yoğun. Gidiş ve gelişlerde yoğunluk var. Giriş ve çıkışlarda sorun yaşıyoruz. İnsanlar da çok fazla. Dün bu kadar fazla değildi. Şimdi iki tarafta da yoğunluk var" dedi.

"Tatil dönüşü nedeniyle çok büyük yoğunluk var"

Afyonkarahisar'da üniversite eğitimi alan ve tatilini İstanbul'da geçiren Eren Akkılıç da "Diğer bayrama kıyasla İstanbul, bu sefer daha boştu. Diğer bayram daha yoğundu. Trafiğin ve yoğunluğun az olması nedeniyle uzakta olan akrabalarımızı da daha rahat ziyaret edebildik. Şimdi otogarda tatil dönüşü nedeniyle çok yoğunluk var" diye konuştu.