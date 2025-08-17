Büyük kavga bitti! İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç barıştı

Koç Holding’in genç kuşak temsilcilerinden iş insanı İpek Kıraç, uzun süredir babası İnan Kıraç ile yaşadığı ailevi ve hukuki sorunlarla gündemdeydi.

Baba-kız arasındaki gerginlik, yıllardır süren davalara da yansımıştı.

İlişkilerin bozulmasında ilk dönüm noktası, vefat eden Suna Kıraç’ın mirasının İpek Kıraç’a bırakılması ve İnan Kıraç’ın bu vasiyete karşı açtığı dava oldu. Taraflar arasındaki anlaşmazlık, İnan Kıraç’ın geçtiğimiz yılın sonunda sürpriz şekilde Emine Alangoya ile evlenmesiyle doruğa çıktı.

Mahkeme evliliği iptal etti

İpek Kıraç, babasının evlilik sırasında akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek iptal davası açtı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporunu esas alarak evliliğin geçersiz olduğuna ve “mutlak butlan” ile iptaline karar verdi.

“Yıllardır bu cümlenin hayalini yaşıyorum"

Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören İnan Kıraç hakkında kızı İpek Kıraç’tan yeni bir paylaşım geldi. Kıraç, paylaşımında “Yıllardır bu cümlenin hayaliyle yaşıyordum” ifadesini kullandı.

"Babama kavuştum, aramıza fena girmişler"

Instagram hesabından babasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan İpek Kıraç, paylaşımına şu notu ekledi:

"Suna’nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve’yi seviyordum. Telefon çaldı: ‘İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor’… Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Babam’ın hayali ile… Tıbbi ve yasal izinler alındıktan sonra hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de göz yaşlarımıza hakim olamadık… ‘Seni çok seviyorum, seni çok özledim!’ diyebildim hıçkıra hıçkıra… Sitemliydi. ‘Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?’ dedi. ‘Aramıza girdiler’ diyebildim sadece… O günden beri birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, beraber olmaktan ne kadar keyif aldığımızı konuşuyoruz.

Evet ben babama kavuştum. Evet aramıza fena girmişler ve evet gerçekten çok ciddi bir hastalığı varmış. Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik. Ama önemli olan ben babama kavuştum… Evet, devam eden davalar var ve durum çok karışık. Ama babamın bana tekrar ‘biricik yavrum’ demesini duyabildiğim, onunla zaman geçirebildiğim için çok şanslıyım. Emin olduğum tek bir şey var: Hayat önümüze ne çıkarırsa çıkarsın ben hep babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim.”