Büyük Kulüp seçimlerinde heyecan artıyor

Büyük Kulüp heyecanlı bir seçim yarışı içinde. 1882 yılında kurulan Büyük Kulüp’ün yakın tarihinde görülmemiş şekliyle 5 adaylı seçim süreci yaşanıyor. Adaylıklarını açıklayan Talat Yılmaz, Mehmet Nuri Kuriş, Melih Tavukçuoğlu, Erkan Ülker ve Ali Ulvi Erim, iddialı isimlerden oluşan listeleriyle hazırlanıyor, 9 bin 600 üyeli Büyük Kulüp yönetimine. Aidat borcu olmayan 8 bin 400’ü aşkın ismin oy kullanma hakkının olduğu kurumun 24 Mart tarihindeki seçimlerine, aday isimlerin fazlalığı dolayısıyla rekor katılımın olacağı tahmin ediliyor.

Seçimlere hazırlanan adaylar, ağırlıklı cemiyet yaşamında özel bir yeri bulunan kurumun altyapısı ve üye hizmetlerine yönelik projeleriyle öne çıkmayı planlıyor. 60 yaş üstü üyelere servis hizmetinden, yeni otopark hizmetlerine kadar uzanıyor bu projeler.

Adaylığını açıklayan isimlerden Melih Tavukçuoğlu, Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği’nin (AYİDER) uzun yıllar başkanlığını yürüttü. Rize Vakfı’nın 40 kurucu üyesi arasında olan Tavukçuoğlu, sivil toplum kuruluşlarında etkin görevler almış. 1990’da üye olduğu Büyük Kulüp’te 1994’te Duran Akbulut döneminde yönetime seçilen Melih Tavukçuoğlu, yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterlik ve başkan yardımcılığı görevlerinde hizmet vermiş. Yönetim anlayışının şeffaflık üzerine kurulu olduğunu, Büyük Kulüp’ün yurt dışındaki kurumlarda olan sistemle üyelerine hizmet vereceğini dile getiriyor. Kardeş kurumlarla ilişkilerini artıracağını kaydeden Tavukçuoğlu, otoparkın ve havuzun büyütüleceğini, peyzaj yatırımlarına ağırlık verileceğini kaydediyor.

Deneyimli isimler var

Melih Tavukçuoğlu’nun listesinde iş ve eğitim sahasının tanınmış isimleri bulunuyor: Sabancı Holding eski CEO’su Mehmet Göçmen, Türk Ytong CEO’su Fethi Hinginar, Bayegan CEO’su Burcu Üstüner, Garanti Bankası eski genel müdür yardımcılarından Adnan Memiş, TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İrfan Hüseyin Yıldız, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Aybars, Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Demir, iş insanı Hüseyin Aytemiz, Doğuş Holding eski yönetim kurulu üyesi Cem Yurtbay.