Büyük Önder Atatürk'ü özlemle anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı.

Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, devrimleriyle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti.

Hiç bitmeyecek sessizliğe bürünmesine dakikalar kala Dolmabahçe Sarayı'nın koridorlarında, "Bak, bir tarih göçüyor..." sözleri yankılanırken takvimler 10 Kasım 1938'i, saat 09.05'i gösteriyordu.

"Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri" olarak ilan eden, bir milleti esaretten kurtaran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 86 sene geçti.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Onun ileri görüşlülüğü ve milletimize kazandırdığı değerler, bugün hala yol gösterici olmaya devam ediyor.