"Büyük Taarruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkomutanlığında gerçekleşti" diyen muhabirden açıklama: Sehven kullandığım ifadede herhangi bir kasıt yoktu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyareti canlı yayınlayan CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan'ın "Büyük Taarruz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkomutanlığında gerçekleştiği" yönündeki sözleri sosyal medyada tepki topladı.

"Yaptığım dil sürçmesi nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek isterim"

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan yaşanan tartışmaların ardından X hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında, "Habercilik anlayışım gereği sadece töreni değil; bayramın anlam ve önemine dikkat çekmek için Büyük Zafer'e giden yolu anlatma gereği hissettiğim bir yayında sehven kullandığım ifadede herhangi bir kasıt yoktur" dedi.

Arda Erdoğan açıklamasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yaptığı canlı yayın sırasında kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek şunları söyledi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Yüce Atatürk'ün huzurunda Anıtkabir'de yaptığım bir telefon bağlantısının 30 saniyelik bir kısmı üzerinden itibar suikastı yapılmaktadır. Öncelikle telefon bağlantısında yaptığım dil sürçmesi nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek isterim.

Habercilik anlayışım gereği sadece töreni değil; bayramın anlam ve önemine dikkat çekmek için Büyük Zafer'e giden yolu anlatma gereği hissettiğim bir yayında sehven kullandığım ifadede herhangi bir kasıt yoktur.

Ancak bir anlık bir dil sürçmesi bahane edilerek yapılan bu algı çalışmasını hayretle izliyorum. Bir anlık bir dil sürçmesi üzerinden bir algı inşa edilmeye çalışılması ahlaki ve insani değildir.

Telefon bağlantısının tamamı dinlendiğinde doğru ifadeleri kullandığım görülecektir. Tarafıma yapılan hakaret ve algı operasyonlarıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı duyururum. Böyle bir konuyla kamuoyunu meşgul ettiğim için de ayrıca üzgünüm."

KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA pic.twitter.com/1pPDcwpDP6 — Arda Erdoğan (@erdogan_arda) September 1, 2025

Arda Erdoğan yayında ne dedi?

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İşgalci Yunan kuvvetlerinin Anadolu'dan sökülüp atıldığının 103. yıl dönümündeyiz. Bu 103. yıl dönümüne gelinen süreçte esasında sıkı bir hazırlık süreci geçirdi Türk ordusu. 22 Ağustos-13 Eylül 1921 arasında 22 gün 22 gece süren Sakarya Savaşı'ndan sonra bir yıl boyunca büyük taarruz için hazırlık yaptı. Cephedeki mühimmat seviyesi, asker seviyesi ideal bir noktaya taşındıktan sonra doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkomutanlığında gerçekleşti Büyük Taarruz. O Büyük Taaruz 26 Ağustos'ta başladı, 30 Ağustos'ta Türk ve Yunan ordularının Kütahya'ya bağlı Dumlupınar noktasında karşı karşıya gelmesiyle yaşanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ardından İzmir'e doğru bir yürüyüş başladı."