Büyük usta Kemal Sunal 80'inci doğum gününde ailesi tarafından anıldı

Usta oyuncunun ailesi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımlarla büyük usta Kemal Sunal'ı andı.

Ali Sunal: İyi ki bu dünyaya geldin

Ali Sunal, babasının doğum gününden bir kareyi "İyi ki doğdun benim aşkım babam. İyi ki bu dünyaya geldin. Benim melek babam" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Eşi Gül Sunal'dan paylaşım

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ise "Kemaaaal! Doğum günün ya bugün, onun için çok sevdiğin bu renkli kıyafeti seçtim. İyi ki doğdun (Şimdi bu kıyafet Kemal Sunal Müzesi'nde)" notuyla paylaşım yaptı

Kızı Ezo Sunal: İyi ki doğmuş babam

Sanatçının kızı Ezo Sunal "İyi ki doğmuş, babam" notuyla Kemal Sunal'ın bir fotoğrafını paylaştı.

10 Kasım'da dünyaya geldi

Balayka çekimleri için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında hayatını kaybeden büyük usta "Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür…” demişti.