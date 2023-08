Büyük Zafer'in 101. yılı törenlerle kutlandı

Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü coşkuyla kutlandı.

Büyük Zafer'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Türk milletini özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı ifadesiyle tarif ettiğiniz Büyük Zafer'in 101'inci seneidevriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan bu günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz. Ülkemizi hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

İstanbul'da Vatan Caddesi tören

İstanbul'daki tören, Vatan Caddesi'nde yapıldı. Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında resmigeçit töreni yapıldı.



Törende İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, tören aracının üzerinden tören birlikleri ve halkın bayramını kutladı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi öğrencilerinden Süleyman Enis Gökkaya "Akdeniz", Nazlı Girgin ise "Zafer Türküsü" şiirini okudu.

Törende konuşan 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Tolga Genç, bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe Türk'ün istiklalinin elden alınamayacağının, Türklerin yalnız askerleriyle değil, milleti ile topyekûn savaştıklarının bir kere daha ispatlandığını söyledi.

Tuğgeneral Genç, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk ordusuna, "Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" olarak armağan edildiğini, dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olarak TSK'nın her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazır olduğunu belirterek "Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizle ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor hatıralar önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından törende askeri öğrenciler de şiir okudu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları personelinin yürüyüşüyle başlayan resmigeçit töreninde jandarma, emniyet ve İBB personeli de yer aldı.

İzmir'de törenler Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmir'de Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenk sunma töreninin ardından Vali Süleyman Elban, valilik makamında Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Yeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden tören programında Vali Elban, Orgeneral Yeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer halkın ve törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün önemine ilişkin konuşma yapan Topçu Üsteğmen Yusuf Kabakçı, 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil ettiğini belirtti.

Asil Türk milletinin, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 101 yıl önce, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazandığını kaydeden Üsteğmen Kabakçı, "Bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle, topyekun olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır." dedi.

Törene AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Eyyüp Kadir İnan ile DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçioğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İYİ Parti İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu da katıldı.

Samsun'da Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde düzenlenen, Samsun'dan Ankara'ya kadar sürecek Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı.

Yarışın startını Samsun Valisi Orhan Tavlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için ilk adımını attığı Tütün İskelesi önünde verdi.

Samsun'dan başlayıp Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün 4 etap halinde devam edecek bisiklet turu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde son bulacak.

Bisiklet turunda 4 etapta 100 bisikletçi, 600 kilometre pedal çevirecek. Tur kapsamında geçilen güzergahlara kurulacak çadırlarda etkinlik ve geçilen bölgenin tanıtımı yapılacak.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki törenler

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'deki tören, Atatürk Anıtı'nda Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın çelenk sunmasıyla başladı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardandan Vali Sezer makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda devam eden kutlama töreninde Sezer, Acar ve Gürkan vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tankçı Yüzbaşı Ali Kemal Ateş yaptığı konuşmada, Türk milletinin 30 Ağustos'ta eşine tarihte az rastlanan bir zafer kazandığını söyledi.

Türk milletinin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos'u zaferle taçlandırdığını belirten Ateş, "Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur. Bu zaferle Türk ulusu son neferine kadar yok edilmedikçe Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil milletiyle topyekun savaştığı ispatlanmıştır. Bugün dünyanın sayılı güçlerinden olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman her yerde ve her şartta verilecek görevi ifaya hazırdır." diye konuştu.

Tören halk oyunları gösterisi, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Belediye Başkan Vekili Hasan Baykal Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören Kırklareli Valiliğinde devam etti.

Ekici, Arıkan ile Baykal burada tebrikleri kabul etti. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Ekici, Arıkan ile Baykal vatandaşların bayramını kutladı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajı okundu.

Üsteğmen Recai Çalışkan'ın yaptığı konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da törenler Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.

Kutlamalar kapsamında Tekirdağ Valisi Recep Soytürk makamında tebrikleri kabul etti.

Sahil dolgu alanında devam eden törene Vali Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Cem Avşar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Hakan Mehmet Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Soytürk, Uğurlu ve Albayrak vatandaşların bayramını kutladı.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu tören askeri birlik ve araçların geçişi ile tamamlandı.

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'daki törenler

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da Anıt alanında başlayan törenler Ferit Paşa Caddesi'nde devam etti. Vali Vahdettin Özkan, araçla halkı selamladı. Yapılan konuşma ve şiirlerin okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Afyonkarahisar'daki törende, Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki programın ardından Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) koordinesinde 500 motosikletliyle "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" etkinliği düzenlendi.

Anıt Meydanı'nda etkinliği başlatan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın MotoFest ve Motokros Şampiyonası'na (MXGP) yeniden ev sahipliği yapacağını söyledi.

Yiğitbaşı, şampiyona ile 180 ülkede 3,5 milyar izleyiciye ulaşıldığını, bundan dolayı da büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, TMF, Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe Türk bayraklı tişörtlerle katılan motosikletçiler, 20 kilometrelik parkurun ardından Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi'ne ulaştı.

Aksaray

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Kumbuzoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zafer olduğunu söyledi.

Türkiye'nin mazisinin zaferlerle dolu olduğunu belirten Kumbuzoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti.

Tören, Jandarma Komanda Birliği ve halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından sona erdi.

Karaman

Cumhuriyet Parkındaki törende Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı askerler gösterilerini sundu.

Kutlamalar tören geçişiyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.