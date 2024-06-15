Büyükada'da 8 kişi gözaltına alındı

Büyükada'da ada içi ulaşımı sağlayacak minibüsler Adalılar tarafından tepkiyle karşılandı. Büyükada'da yaşayanlar, 4 bin imzayla karşı çıktıkları uygulama bugün İETT tarafından hayata geçirildi.

Büyükada'da bugün yapılan eylemde, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 kişi gözaltına alındı. Adalar Sivil İnisiyatifi sefere konulmak istenen üç aracın önünü kesti.

Gazete Duvar'ın haberine göre Adalar Sivil İnisiyatifi, İETT Genel Müdür İrfan Demet'i istifaya davet ederken, uygulamanın iptal edilmesini talep etti. Büyükada'da yaşayan Necdet Kutlucan, "Geçtiğimiz günlerde Büyükada Araba Meydanı'nda sefere konulmak istenen üç azman minibüsü bloke edip feraha göndermiştik. Bugün Büyükada Lunapark Meydanı'ndan yolcu alan azman minibüsün önü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafında yolu kesilince arkadaşlarımız gözaltına alındı. Arkadaşlarımız arasında kalp ameliyatı olan, tansiyon rahatsızlığı bulunanlar var. Derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz" diye konuştu.