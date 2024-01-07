Büyükakın'a coşkulu karşılama

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan Tahir Büyükakın kente döndü. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önünde meşalelerle karşılanan Büyükakın, burada partililerle bir araya geldi.

Büyükakın, 5 yıl önce yine aynı yerde partililerle bir araya geldiklerini hatırlatarak aradan geçen zamanda halkın mutluluğunu göz önünde bulundurarak çalıştıklarını söyledi.

Murat Kurum'un Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak açıklanmasına değinen Büyükakın, "İstanbul da inşallah tekrar muradına erecek." dedi.

Çalışınca, gayret gösterince şehirlerin mutlu olduğuna işaret eden Büyükakın, "Lafla peynir gemisi yürümüyor. 'Türkiye'nin Yüzyılı'nda belediyelerimize işler düşüyor. Dünyanın gittiği bir yer var. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için bir ve beraber olmaya, istikrarı korumaya devam edeceğiz. Yeni yüzyılda yeni yüzyıla uygun şehirler inşa edeceğiz. Yeni Kocaeli'yi inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçenin tamamını kazanarak 13-0 yapacaklarını dile getirdi.

Programın sonunda aralarında Down sendromluların da bulunduğu çocuklar sahneye çıkarak Büyükakın'a çiçek takdim etti.

Program protokol üyelerinin toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.