Büyükçekmece açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı
İzmir’den Rusya’ya giderken Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaparak sürüklenenkuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İzmir’den Rusya’ya seyir halindeyken Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaşayan Forester isimli 88 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımızın refakatinde, Kurtarma-11 römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Ambarlı Demir Sahası’nda emniyetle demirletildi.” bilgileri verildi.