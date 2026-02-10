Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet skandalı: Savcının görev yeri değişti

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanette bulunan yaklaşık 150 milyon lira değerindeki altın ve gümüşün kaybolmasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma sürecinde adı geçen ve daha önce özel hastane çetesi dosyasında görev aldığı belirtilen Savcı Yavuz Engin’in görev yerinde değişikliğe gidildi.

Gazeteci Tolga Şardan’ın aktardığına göre Engin, örgütlü suçlar bürosundaki görevinden alınarak genel soruşturma bürosuna atandı ve sonrasında izne ayrıldı. Engin’in izin sürecinin ardından bedelli askerlik nedeniyle görevine geçici olarak ara vereceği ifade edildi.

Öte yandan, Büyükçekmece Adliyesi’nde yaklaşık iki aydır devam eden adli emanet hırsızlığı soruşturmasının henüz sonuçlanmadığı, idari ve yargısal sürecin çok yönlü şekilde sürdüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

Savcılık soruşturmaları kapsamında geçici olarak el konulan yaklaşık 75 kilogram altın ve gümüş, adli emanet deposundan kayboldu. Emanet odasının anahtarının temizlik işçisi Erdal Timurtaş’a teslim edilmesi sonrası hırsızlık ortaya çıktı. Bu kapsamda sorumlu kâtip tutuklanırken, Timurtaş’la bağlantılı olduğu belirlenen bazı şüpheliler de gözaltına alınıp tutuklandı.

Olayın ardından Adalet Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettişler, hâkim ve savcılar dışındaki adliye personelinin ifadelerini aldı ve çalışmalarını tamamlayarak rapor aşamasına geçti. Raporda hâkim ya da savcılara ilişkin tespit bulunması hâlinde dosyanın Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderileceği belirtildi.

“Görevi kötüye kullanma” iddiaları

Savcı Engin’in Yılmaz Güney’e ilişkin sosyal medya paylaşımı sonrası Güney’in ailesi tarafından HSK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunulduğunu aktardı. Şikâyetin, “kişinin hatırasına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarını içerdiği kaydedildi.

Bu gelişmelerin ardından HSK’nın, savcılara sosyal medya paylaşımlarında daha dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.

Bedelli askerlik süreci

Yaşananların ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın’ın kararıyla Savcı Engin’in görev yeri değiştirildi. Engin, örgütlü suçlarla mücadele bürosundan alınarak genel soruşturma bürosuna atandı. Görev değişikliğinin hemen ardından izne ayrılan Engin’in, izin süresi sonunda bedelli askerlik nedeniyle görevinden kısa süreli olarak ayrılacağı aktarıldı.