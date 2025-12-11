Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun firarisi Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı (Video)
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması olayını gerçekleştiren Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına çıkarken havalimanı görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Erdal Timurtaş'ın eşi ile birlikte yurtdışına çıkmadan önce Sabiha Gökçen Havalimanında bavullarla birlikte yürüdükleri görülüyor.
Görüntülerde Erdal Timurtaş’ın eşi ile birlikte yurtdışına çıkmadan önce Sabiha Gökçen Havalimanında bavullarla birlikte yürüdükleri görülüyor.